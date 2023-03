'Varíola dos macacos': vacinação contra mpox começa nesta segunda-feira em grupos específicos

Começa nesta segunda-feira (13) a vacinação contra a mpox, doença conhecida como 'varíola dos macacos'. Esta primeira fase da campanha de imunização focará em grupos de risco para as formas graves da doença, segundo o Ministério da Saúde. Ao todo, foram disponibilizados pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) aproximadamente 47 mil doses para uso na população, sendo que o esquema de vacinação tem indicação de duas doses para cada pessoa.

Entre as prioridades nesta primeira etapa estão as pessoas que vivem com HIV/aids e profissionais de laboratórios que atuam em locais de exposição ao vírus.

No caso da vacinação pré-exposição ao vírus, receberão as doses:

Pessoas vivendo com HIV/aids (PVHA) com status imunológico identificado pela contagem de linfócitos T CD4 inferior a 200 células nos últimos seis meses [condição que deixa o sistema imune menos capaz de combater determinadas infecções].

E profissionais de laboratório que trabalham diretamente com Orthopoxvírus [a família do vírus da monkeypox] em laboratórios com nível de biossegurança 3 (NB-3), de 18 a 49 anos de idade.

Já no caso da vacinação pós-exposição ao vírus, as doses estarão disponíveis para os seguintes grupos:

Pessoas que tiveram contato direto com fluidos e secreções corporais de pessoas suspeitas, prováveis ou confirmadas para mpox, cuja exposição seja classificada como de alto ou médio risco, conforme recomendações da OMS.

No Brasil, já foram notificados 50.803 casos suspeitos para a mpox. Destes, 10.301 casos (20,3%) foram confirmados, 339 (0,7%) classificados como prováveis, 3.665 (7,2%) suspeitos e 36.498 (71,8%) descartados.