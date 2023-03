Vacinação contra varíola dos macacos começa no dia 13 com foco em grupos específicos

Começa na próxima segunda-feira (13) a campanha de vacinação contra a varíola dos macacos no Brasil. O objetivo é imunizar grupos específicos, como indivíduos portadores do vírus HIV e profissionais que trabalham em laboratórios e estão ou podem ficar expostos ao vírus.

Embora o país tenha recebido o primeiro lote da vacina no ano passado, apenas após cinco meses os imunizantes serão administrados. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou a utilização da vacina em pesquisas conforme solicitação do governo Bolsonaro, mas, somente em 26 de fevereiro deste ano aprovou a ampliação do uso.

De acordo com Ethel Maciel, secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, a estratégia de vacinação atual tem como foco principal proteger indivíduos que correm maior risco de desenvolver formas graves da doença.

Embora a quantidade de doses seja limitada, pois há apenas um fabricante mundial, a Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização (CTAI) definiu a quem elas serão destinadas para beneficiar os grupos mais vulneráveis. Felizmente, no Brasil houve uma expressiva redução na transmissão da doença e o cenário epidemiológico está em declínio.

Entre aqueles que não tiveram contato com o vírus, a vacinação será destinada a homens, travestis e mulheres transexuais com mais de 18 anos que sejam portadores do vírus HIV e cujo status imunológico tenha sido identificado por contagem de linfócitos T CD4 inferior a 200 células nos últimos seis meses.