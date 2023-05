‘Vamos lutar por justiça’, promete Deltan Dallagnol durante ato contra cassação em Curitiba

​Apoiadores do ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR), que teve o registro cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), realizaram um ato em defesa do político neste domingo (21), em Curitiba. O ato foi organizado pelo movimento Curitiba contra a Corrupção e se concentrou em frente ao Ministério Público Federal (MPF), no centro da capital paranaense.

Deltan discursou e disse aos manifestantes que “o sistema dos corruptos tem medo de quem acredita no impossível”. E prometeu justiça: “Nós não temos medo. Querem roubar a nossa voz, mas vamos lutar por justiça”, afirmou o ex-procurador da Operação Lava Jato.

“Vou lutar até o fim por cada voto de vocês. Pela nossa democracia. Não estou lá por um cargo, estou lá por transformação, por mudança”, falou.

Durante o ato, Deltan rebateu uma fala do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), sobre Curitiba. Em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, Mendes afirmou que a capital paranaense “gerou Jair Bolsonaro (PL)”. “Curitiba tem o germe do fascismo”, falou o ministro.

Durante o ato deste domingo, Deltan disse que a capital “é o germe da democracia, da luta contra a corrupção, da honestidade, do trabalho e do valor”.