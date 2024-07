Vai viajar? Confira dicas de como preparar um roteiro de viagem

Com as férias escolares de julho, muitas famílias se preparam para viajar. Com isso, é necessário um bom planejamento para garantir que tudo ocorra bem, sendo essencial estar atento a alguns cuidados que podem tornar a tão sonhada viagem ainda melhor. Confira dicas de como montar e preparar um roteiro de viagem, com informações do Ministério do Turismo.

Qual o melhor destino e principais cuidados?

Antes de comprar a passagem, é preciso estar atento às informações que a companhia aérea ou a agência de viagens irá fornecer. As empresas aéreas costumam oferecer diferentes tarifas, cada uma com variações nos valores e nos serviços disponíveis. Caso tenha alguma alteração no voo, seja no horário ou no itinerário, a empresa deve informar essa mudança com antecedência.

Com o destino definido, é essencial ter em mãos todas as informações importantes sobre a cidade que irá visitar, como o clima, a hospedagem e a localização do hotel, bem como os percursos que você realizará e a cultura e os costumes locais. Levar na mala itens essenciais e estar atento à documentação necessária, especialmente das crianças menores de idade. Ficar de olho na bagagem e nos bens de valor quando estiver em locais públicos, como saguões de hoteis, aeroportos e rodoviárias, é uma das dicas mais importantes, para evitar qualquer problema de extravio ou roubo durante um momento que é para ser de puro lazer.

Viajando com crianças e adolescentes

Para viagens dentro do Brasil, menores de 16 anos não precisam de autorização se estiverem acompanhados por um dos pais, responsável legal, ou por avós, tios ou irmãos maiores de idade, desde que o parentesco seja comprovado com documentos.

Hora da viagem

Chegado o dia da viagem, o primeiro passo é conferir comprovante de passagem, que contém informações importantes como o dia e horário de apresentação no aeroporto além do número e hora do voo. Não esquecer do documento de identificação. Em viagens de avião, é preciso ficar atento também ao peso da bagagem de mão e aos itens proibidos no embarque, como facas, tesouras e alguns produtos em aerossol.

Caso a viagem for feita de carro, fazer uma revisão mecânica no veículo é de extrema importância, pois serão verificados itens de segurança como pneus, freios e suspensão, que devem estar em boas condições para garantir uma viagem segura e tranquila. Além disso, observar se a documentação do veículo e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do condutor estão dentro da validade.

Antes de realizar atividades em ambientes naturais, procurar o máximo de informações sobre elas, suas características e os riscos envolvidos é imprescindível. Se contratar um serviço, a agência de turismo ou o profissional deve fornecer todas as informações necessárias. Certificar de que o prestador do serviço tem registro no Cadastur, o Cadastro Nacional de Prestadores de Serviços Turísticos, do Ministério do Turismo. Para isso, basta digitar o estado de origem e o nome da empresa para verificar o registro.

Cuidado com golpes

Ao visualizar oferta de serviços por meio de anúncios na internet e folhetos, ou em casos de pacotes, as propagandas devem ser claras, com informações precisas sobre valores de trechos aéreos, terrestres e marítimos, traslados, taxas de embarque, tipo de acomodação, número de pernoites, refeições inclusas, guias e despesas extras por conta do turista. Importante também checar se não há denúncias contra a agência contratada.