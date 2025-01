Vagas do Sine estão agora disponíveis no aplicativo Carteira de Trabalho Digital; veja como acessar

Os trabalhadores já podem consultar vagas de emprego disponibilizadas pelas agências do Sistema Nacional de Emprego (Sine) diretamente no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS). A funcionalidade está disponível para dispositivos Android e iOS, gratuitamente, nas lojas virtuais Play Store e App Store.

Centralização dos serviços

A nova atualização do app da CTPS substituiu o antigo Sine Fácil, consolidando os serviços do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) em uma única plataforma. Essa mudança visa facilitar a intermediação de mão de obra, centralizando as informações para maior praticidade.

Como acessar as vagas

Os trabalhadores recebem notificações automáticas toda vez que surgem oportunidades compatíveis com o perfil profissional e endereço residencial informados no aplicativo. Para aproveitar o serviço, basta:

Baixar o app Carteira de Trabalho Digital. Atualizar informações pessoais e objetivos profissionais. Clicar na aba “Emprego” ou no ícone da “maleta” na barra inferior. Consultar as vagas disponíveis e, caso haja interesse, seguir os passos indicados na opção “processos seletivos”.

Sucesso do aplicativo

Com mais de 724 milhões de acessos registrados em 2024 e mais de 81 milhões de downloads realizados, a CTPS Digital se consolidou como o serviço governamental mais utilizado no país.

Serviços disponíveis na CTPS Digital

Além das vagas de emprego, o aplicativo oferece diversos outros serviços, como:

Consulta a contratos de trabalho ativos e históricos de vínculos empregatícios.

Acesso a benefícios como abono salarial, seguro-desemprego e benefícios emergenciais.

Extratos do Caged e FGTS.

Canal para denúncias trabalhistas.

Notificações sobre direitos e qualificações profissionais.