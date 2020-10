Vacina ACWY, que previne da meningite, é incorporada ao SUS

A vacina Meningocócica ACWY foi incorporada neste ano ao Programa Nacional de Imunizações (PNI), ou seja, já pode ser tomada no Sistema Único de Saúde (SUS). Ela protege contra quatro dos cinco tipos mais comuns de bactérias que causam a meningite, doença que é caracterizada pela inflamação das membranas que revestem o cérebro e a medula espinhal, podendo causar sequelas graves e até a morte. Até então, a vacina só estava disponível em clínicas particulares.

— Existem vários tipos de meningite, que podem ser causadas por bactérias, vírus e fungos. Essas bactérias (meningococo dos sorotipos A, C, W e Y) são as mais prevalentes, por isso que foram incorporadas no serviço público. A entrada desta vacina no sistema público de saúde nos ajudará a reduzir a mortalidade por meningite — afirma Patrícia Rezende, pediatra do Grupo Prontobaby.

Para especialistas, a inclusão da ACWY no PNI é uma vitória, já que a vacina era oferecida há anos na rede privada a um custo elevado. Em diferentes clínicas de vacinação do Rio, os preços variam entre R$ 350 a R$ 410 a dose.

No SUS, ela será oferecida apenas para os adolescentes de 11 e 12 anos, como dose única ou reforço da Meningocócica C, que deve ser tomada aos 3, 5 e 12 meses de idade. Ou seja, pais e responsáveis que queiram aplicar em suas crianças na primeira infância precisarão continuar pagando na rede privada.

— É importante termos uma vacina para os adolescentes, pois eles são um grupo mais fragilizado para a doença. Além disso, eles são os responsáveis pela transmissão da bactéria na comunidade. Se conseguirmos vaciná-los em larga escala, temos a possibilidade de interromper a transmissão da bactéria — explica Marco Aurélio Sáfadi, presidente do departamento de infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria.

Em nota, o Ministério da Saúde informou que já foram distribuídas 3.978.468 doses da vacina ACWY e que a meta é vacinar 80% dos adolescentes brasileiros.

Segundo a Secretaria de estadual de Saúde, 264.262 doses da vacina foram distribuídas entre todos os municípios do Rio. A capital recebeu 91.220, das quais 28.526 já foram aplicadas, de acordo com a prefeitura. Para se vacinar, basta ir ao posto de saúde mais próximo de sua casa com a carteirinha de vacinação do adolescente.