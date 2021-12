VÍDEO: Idosa é baleada no lugar do filho que 'estava devendo dinheiro' para agiotas, dizem testemunhas

Uma idosa foi baleada "por engano" durante a manhã desta terça-feira (14), por um grupo de agiotas que estavam em um carro branco, em frente a residência da vítima, localizada na Rua Quebracho, no Bairro Coophatrabalho, em Campo Grande. O alvo dos suspeitos era o filho dela. As informações são do site Campo Grande News.

Nas câmeras de segurança, é possível ver o veículo passando pela rua. Em seguida, os homens param e atiram contra a mulher. Ela foi atingida no lado direito do rosto por um tiro de raspão. Confira:

Os suspeitos fogem e depois, as imagens mostram a movimentação da Polícia Militar. A mulher foi atendida pelo Corpo de Bombeiros no local e não precisou ser levada ao hospital.

De acordo com testemunhas, o alvo era o filho da vítima, que estaria devendo para agiotas.