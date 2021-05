USP oferece gratuitamente videoaulas com matérias do ensino médio

A Universidade de São Paulo (USP) está disponibilizando gratuitamente videoaulas com conteúdo de matérias do ensino médio por meio da plataforma A USP te Espera. Originalmente pensado para auxiliar na adaptação dos alunos ingressantes nos cursos de graduação da instituição, o material está disponível para qualquer pessoa que se interesse pelo conteúdo, como estudantes do ensino médio.

“A ideia é oferecer aos alunos ingressantes a possibilidade de rever e reforçar alguns assuntos que serão muito utilizados nos cursos de graduação, antes mesmo que eles comecem as frequentar as aulas”, disse o pró-reitor de Graduação, Edmund Chada Baracat.

“Embora o projeto faça parte do Programa de Acolhimento da Pró-Reitoria, direcionado ao aluno ingressante, é importante destacar que o conteúdo é aberto e as videoaulas podem ser muito úteis e interessantes para os alunos veteranos e também para os estudantes do ensino médio”, acrescentou.

O conteúdo foi desenvolvido por professores da USP, em parceria com a Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp). No momento, a plataforma oferece apenas videoaulas das disciplinas de matemática, física, química, e biologia.

Quando estiver completa, serão oferecidas videoaulas das oito disciplinas que compõem a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio (BNCC): matemática, física, química, biologia, português, histórica, geografia e inglês.