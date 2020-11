Usando app ‘espião’, mulher descobre que esposo abusava de cunhada de 13 anos

Um homem de 35 anos está sendo acusado de estuprar a própria cunhada, de apenas 14 anos, em Salvador (BA). O suspeito mantinha relações sexuais com a vítima desde o último mês de maio, quando ela tinha apenas 13 anos. No entanto, o suposto crime foi descoberto na última sexta-feira (14).

Em contato com a tia da vítima, que preferiu não se identificar, o Portal UOL apurou que a esposa do suspeito descobriu o crime após instalar um aplicativo espião no celular do ex-companheiro. Esse aplicativo realizou a gravação do som ambiente.

"Você tem que pedir a Deus e a seu advogado para não ficar na cadeia. Ela é de menor e você tem mais de 30 anos. Você não tem nem 10 nem 15 anos. Isso é pedofilia. Forçado ou não forçado, isso é estupro. Você vai cair na cadeia", disse um amigo, não identificado, do acusado em uma das gravações que a reportagem teve acesso.

Após a descoberta, a adolescente confessou à família que foi forçada a ter relações sexuais com o homem. O último abuso teria ocorrido no dia 22 de setembro.

A reportagem também teve acesso a uma conversa do suspeito com a irmã da vítima, sua ex-companheira, via WhatsApp, no qual ele aparece pedindo desculpas pelo crime. Em um dos trechos o suspeito afirma "estar arrependido" e pede perdão.

"Eu tenho uma filha. Para você ter noção, a família do pai tomou a minha filha, alegando que ia tomar a guarda dela porque eu confiei minha filha a ele [ao acusado de estupro]. Eu não sei se ele fez alguma coisa com minha filha. Estou com medo", disse, em lágrimas, a ex-companheira em uma entrevista à Record TV Itapoan.

"Se ele fez com minha irmã, pode ter feito com a minha filha. Minha irmã me contou que ele vem fazendo isso com ela desde maio e ela ficou com medo de contar por causa das ameaças", acrescentou.

Uma queixa foi registrada na DERCCA (Delegacia de Repressão a Crimes contra Crianças e o Adolescente).

A Polícia Civil do estado da Bahia, foi procurada pelo UOL, e informou que recepcionou a denúncia e vai ouvir todos os envolvidos. Além disso, a vítima recebeu as guias para exames periciais no Departamento de Polícia Técnica.

A corporação aguarda o resultado dos laudos para definir os próximos passos da investigação.