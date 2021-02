Universitária morre atropelada em acidente; motorista fugiu

Jeane Fagundes, de 20 anos, morreu em um acidente de trânsito na noite do último domingo (7). A estudante universitária estava de moto com o namorado quando foi atingida na traseira por um carro, em Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina. Ela foi atropelada ao cair no chão. O motorista fugiu do local sem prestar socorro.

O comandante da Guarda Municipal de Balneário Camboriú, Douglas Ferraz, explica que o registro feito pela guarnição aponta que durante a fuga do motorista, o veículo chegou a atingir um ciclista.

A Polícia Militar esteve no local e efetuou buscas dos envolvidos no acidente.

O Corpo de Bombeiros prestou socorro ao condutor da moto e ao ciclista atingido pelo carro. Segundo os agentes, não havia lesão aparente no namorado de Jeane.

Já a Polícia Civil de Balneário Camboriú relata que o acidente aconteceu quando a moto reduziu a velocidade próximo a uma faixa de pedestres. Foi quando o carro acabou batendo na traseira da moto e atropelando a jovem.

Logo depois do acidente, o veículo, um Citroën C3, foi abandonado na rua que fica distante cerca de 650 metros do local da colisão. Testemunhas disseram que dois homens saíram do carro a pé em direção à praia. A parte frontal do automóvel ficou destruída.

A princípio, a polícia acredita que o suspeito do atropelamento deve responder pelo crime de homicídio culposo. Com o agravante de ter fugido do local do acidente (artigo 302 do Código Nacional de Trânsito). Ele também deve responder pelo crime de lesão corporal na direção de veículo automotor no caso das outras duas vítimas (artigo 303).