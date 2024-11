UFRJ tem energia cortada por dívida milionária com fornecedora de serviço

A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) teve sua energia cortada na última terça-feira (13/11), devido a uma dívida de R$ 31,8 milhões com a Light, empresa que fornece o serviço. Após extensas reuniões sem consenso com a universidade, a prestadora iniciou o processo de corte, que afetou 15 prédios da instituição.

Unidades consideradas essenciais com serviços de saúde e segurança, e que dão atendimento à população, não foram afetadas. As informações foram divulgadas pelo site Poder360, que detalhou que a UFRJ, listada como a terceira melhor universidade da América Latina, acumula dívidas referentes a faturas vencidas entre março e novembro de 2024, além de R$ 3,9 milhões não quitados de um acordo anterior. Ainda segundo o site, a Light e a reitoria da universidade concordaram no parcelamento de R$ 21,3 milhões, onde apenas R$ 13 milhões foram pagos até o momento.

A UFRJ emitiu nota de esclarecimento sobre o corte de energia. O texto afirma que, em junho de 2024, a universidade recebeu uma notificação da suspensão dos serviços de energia e não teria se negado a pagar a dívida, solicitando suplementação orçamentária do Ministério da Educação (MEC) para quitar o valor.

Ainda de acordo com o comunicado, a Procuradoria Federal, junto à UFRJ, conseguiu antecipação de tutela para evitar o corte, tendo a Light recorrido ao Judiciário e derrubado a medida. A UFRJ adota medidas para reverter o quadro.