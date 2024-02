'Ufologia ou satélite?': objeto luminoso é registrado no céu e intriga internautas; confira

Na madrugada da última quarta-feira (21), câmeras do observatório Bate-Papo Astronômico, no campus Santo Ângelo, do Instituto Federal de Farroupilha, no RS, registraram um objeto luminoso no céu, o que deixou internautas intrigados: "ufologia ou satélite?", disse um usuário do X. No vídeo, é possível ver o objeto se movendo no céu, cujo brilho aumenta e diminui repetidas vezes:

Nas redes sociais, a situação dividiu reações. "Não é o satélite desgovernado que está caindo?", questionou um internauta em tom de medo. Já outros levaram na brincadeira. "Os ETs estão atrasados, hein?".

VEJA MAIS

Imagens indicam possível satélite

Segundo o operador das estações do Bate-Papo Astronômico, Fabrício Colvero, o objeto gira em seu próprio eixo e pode se tratar de algum satélite desativado ou corpo de foguete, que possivelmente irá queimar na reentrada da atmosfera.

As capturas serão analisadas pela Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros para uma possível identificação do objeto, segundo o observatório.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão