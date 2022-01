Twitter fica fora do ar na noite desta quinta-feira (20/01)

Usuários do Twitter reportaram instabilidades da plataforma na noite desta desta quinta-feira (20). A rede social ficou fora do ar por alguns instantes após as 22 horas e também registrou lentidão e travamentos.

O site Downdetector, que monitora aplicativos e avalia o retorno de usuários sobre a utilização de diferentes redes sociais, registrou várias reclamações sobre o funcionamento do Twitter.

A instabilidade durou cerca de meia hora, tempo suficiente para que milhares de reclamações jorrasem na web.