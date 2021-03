Turistas são agredidos por empresário em resort de luxo na Bahia

Quatro turistas que passavam férias no hotel Vila Galé Marés, resort de luxo situado na praia de Guarajuba, em Camaçari (BA), foram vítimas de agressão por um empresário do Distrito Federal e seus familiares na tarde do último domingo (28). O episódio teria sido motivado após uma discussão na piscina do hotel por conta do filho do agressor.

As vítimas relataram que tudo começou quando o filho do empresário, uma criança de 4 anos, passou a jogar água na direção do casal Augusto Amorim (29) e Valentina Baldino Cibils (30), dizendo que eles estavam incomodando. Os dois reclamaram e a vó do menino, que havia presenciado a cena, passou a acusá-los, em tom alto, de não gostarem de criança.

Na sequência, ela foi procurar o pai do garoto, o empresário Leonardo Bruno de Oliveira Freitas, de 29 anos, que veio na direção do grupo visivelmente embriagado. A filha ou nora dela começou a dizer palavras de ódio e incitando ‘bate na cara dele’, ‘bate na cara dele’. Foi aí que o pai da criança avançou em nós quatro”, declarou Bruno Braga Figlioli (31), uma das vítimas.

Bruno e seu marido Renato Hideki Inque Akiyama (32) conheceram Augusto e Valentina durante os dias de hospedagem. Na ocasião, os dois tentaram apartar a briga. O primeiro foi atingido no olho e o segundo precisou levar dois pontos abaixo da pálpebra esquerda. “O hotel prestou uma assistência precária, não chamou logo a polícia, não providenciou atendimento médico. Quando a polícia veio, estávamos numa UPA”, contou Bruno.

Na delegacia, onde os envolvidos prestaram Boletim de Ocorrência, o empresário se defendeu dizendo que o grupo havia agredido a sua cunhada. Todos os envolvidos assinaram um TCO (Termo Circunstanciado) por lesão corporal. Bruno e Renato, contudo, pretendem processar o empresário nas esferas civil e penal.