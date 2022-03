Turista de São Paulo é preso na Bahia após chamar homem de ‘macaco’

INSENSIBILIDADE

Na Ucrânia, 'Mamãe, Falei' diz que refugiadas são 'fáceis, porque são pobres' e revolta a web

Em áudio, o deputador Arthur do Val (Podemos) chega a comparar as mulheres ucranianas com as brasileiras. A deputada estadual de São Paulo, Isa Penna (PSOL), vai entrar com representação contra parlamentar