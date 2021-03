Trio em motocicleta tenta furar uma blitz e acaba detido

Dois homens e uma adolescente tentaram fugir de uma blitz que estava sendo feita na Avenida Camapuã, no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus (AM), e acabaram em cana. O caso aconteceu na última segunda-feira (8) e ganhou as redes sociais pela audácia do trio.

Na moto, de placa JXF 5267, vinham dois homens, de 28 e 20 anos, e uma adolescente de 17, todos sem capacete. A polícia deu o sinal de parada, mas eles não obedeceram. O condutor acelerou o veículo e ainda acertou o braço de um dos policiais, onde estava apoiada a arma utilizada por ele.

O PM atirou para conter o condutor, que perdeu o controle e caiu da moto. Porém, mesmo ferido ainda correu alguns metros, mas foi detido por outro policial que também estava de moto. Os caronas caíram, mas logo se levantaram e se entregaram.

Em um dos vídeos o condutor baleado, já detido pela polícia, reclama de dores. Durante a checagem da situação do veículo descobriu-se que a motocicleta estava sob restrição e havia sido roubada de um mototaxista no dia 26 de fevereiro deste ano, no bairro Mutirão, zona norte da capital amazonense.