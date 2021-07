Transmissão da covid no Brasil é a menor do ano

O levantamento do Imperial College de Londres mostra que a transmissão da covid no Brasil está mesmo em tendência de queda. A taxa de transmissão (Rt) atual no País caiu para 0,88, segundo dado atualizado nesta terça-feira. O índice é o menor do ano e mostra queda em relação à RT da semana passada, que estava em 0,91. As informações foram divulgadas pelo Globo

O índice atual significa que cada 100 pessoas contaminadas transmitem a doença para outras 88 pessoas. E essas 88 pessoas vão transmitir para um número inferior a 88, o que possibilita a redução de casos. Quando fica abaixo de 1, a taxa de contágio indica tendência de estabilização.

A desaceleração do contágio acontece com o aumento do número de pessoas vacinadas no Brasil.