Tragédia: mãe e filho, de 10 anos, morrem em acidente de carro

Um acidente de carro deixou mãe e filho mortos na segunda-feira (4), em Passa Quatro (MG). Uma colisão entre dois carros teria ocasionado a tragédia, segundo o Corpo de Bombeiros. Outras duas pessoas ficaram feridas e precisaram ser hospitalizadas.

De acordo com os militares, uma mulher de 40 anos ficou presa às ferragens já sem vida. Já o filho de 10 anos foi socorrido com vida e levado para a Santa Casa de Passa Quatro, mas não resistiu aos ferimentos.

No mesmo carro estava uma adolescente de 16 anos que sofreu ferimentos leves e também foi levada ao hospital. Ainda não se sabe qual o parentesco dela com as duas outras vítimas.

No outro carro envolvido no acidente estava um motorista de 35 anos. Ele também sofreu ferimentos leves e foi para a mesma unidade de saúde em Passa Quatro.