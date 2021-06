Trabalhador rural é preso após sequestrar e estuprar menina de 7 anos

Um homem de 47 anos foi preso suspeito de ter sequestrado uma menina de 7 anos na frente da casa onde a criança morava e a levado para um lugar, onde “passou a beija a vítima na boca e passar a mão em seu órgão genital, dizendo que queria namorar com ela”.

O crime aconteceu no último dia 23 de maio, quando o trabalhador rural levou a menina do município de Rio Negro, a 154 km de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Depois de 40 minutos, ele devolveu a criança, que desceu chorando do carro do suspeito e correu para dentro de casa. A menina contou tudo para a mãe.

Ele teria ameaçado a família da vítima dizendo que mataria todos, caso alguém denunciasse o crime para a polícia. No entanto, o homem negou as acusações.

O homem alegou que pegou a criança para procurar a casa da avó da menina, mas como não encontrou, a levou de volta.

A audiência de custódia foi realizada no dia 25, quando a Justiça decidiu converter o flagrante em prisão preventiva, por tempo indeterminado. No dia 28, após a defesa do homem pedir reconsideração, o juiz negou a solicitação. A decisão foi publicado na edição dessa terça-feira (1º), no Diário Oficial da Justiça.