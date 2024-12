Tiroteio em shopping de Manaus: assaltantes armados invadem loja e causam pânico

Assaltantes armados invadiram e provocaram um tiroteio em uma loja, localizada no Manauara Shopping, localizado na Zona Centro-Sul de Manaus, na manhã deste sábado (14). Câmeras de segurança flagraram a ação dos criminosos. Não há confirmação de feridos e nem sobre o que teria acontecido no local.

Em meio a ação, uma pessoa é mantida refém, como apontam as primeiras informações do g1. De acordo com relatos de clientes, o tiroteio teve início por volta das 11h10, e, imediatamente após, as lojas fecharam as portas com os consumidores ainda dentro. Alguns deles chegaram a ser trancados nos estoques.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que dois criminosos deixam uma joalheria no piso superior do shopping. Em outra gravação, policiais militares aparecem correndo atrás dos suspeitos, em busca deles na área de mata nos arredores do centro comercial.

Um disparo atingiu a fachada de uma das lojas, e o local foi isolado. O acesso ao shopping foi restringido, impedindo a entrada e saída de clientes.