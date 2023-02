Temporal em São Paulo gera alagamentos pelo estado; criança de 7 anos morre em deslizamento de terra

Fortes chuvas sobre o estado de São Paulo nas últimas 24h provocaram alagamentos e deslizamentos de terra em cidades no interior, têm afetado o trânsito em ao menos três rodovias da região e causado falta de energia elétrica.

A Prefeitura de São Sebastião já decretou estado de calamidade pública e cancelou as festa de carnaval. Em Ubatuba, uma criança de 7 anos morreu após um deslizamento causado pelos temporais.

Carnaval cancelado

Em meio ao caos causado pelas chuvas, a Prefeitura de São Sebastião cancelou toda a programação deste domingo para o carnaval. De acordo com o prefeito Felipe Augusto, há pessoas desabrigadas por conta dos deslizamentos de terra e diversos pontos de alagamento pelo município.

O acesso à cidade também está bloqueado por causa da queda de barreiras e duas casas desabaram por completo no bairro Topolândia. A Defesa Civil informou que, nas últimas 24h, já caíram mais de 600 milímetros de chuva na cidade.

Morte de criança em Ubatuba

No litoral norte de São Paulo, foi confirmada a morte de uma criança de 7 anos durante a madrugada deste domingo. Uma pedra deslizou e atingiu a casa onde ela estava, no bairro Estufa 2, em Ubatuba. A menina foi atingida na cabeça e não resistiu aos ferimentos, morrendo no local. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros.

Outras cidades afetadas pela chuva e em situação de alerta: