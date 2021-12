Temporal derruba contêineres, barracas de ambulantes e afunda barco em Manaus

Um temporal em Manaus, na manhã desta segunda-feira (27), causou deslizamentos de barrancos, desabamentos de muros, destelhamentos de casas, tombamentos de árvores e alagamentos em vários pontos da capital do Amazonas. As informações são do jornal online Amazonas Atual.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a chuva teve rajadas de vento em torno de 50 a 60 quilômetros, com picos de 80 quilômetros por hora.

A Defesa Civil Municipal registrou dez ocorrências relacionadas a forte chuva nos bairros Cidade de Deus, Chapada, Conjunto Boas Novas, Jorge Teixeira, São Raimundo, Nossa Senhora Aparecida, Flores e Educandos.

Os ventos fortes e a chuva também causaram estragos no Complexo Turístico Ponta Negra. Segundo a Prefeitura de Manaus, cinco árvores tombaram na área.

Ocorrências Defesa Civil (27/12)

1- Tipo: Deslizamento de barranco

Endereço: Rua Criciúma – Cidade de Deus

2- Tipo: desabamento de muro

Endereço: Av. Djalma Batista com Rua da Paz – Chapada

3 – Tipo: destelhamento de casa

Endereço: Rua 9 – Conjunto Boas Novas

4 – Tipo: tombamento de árvore sobre casa

Endereço: Rua Sargento Apolo, antiga Rua 10

5 – Tipo: alagamento

Endereço: Rua 28 de Agosto – Jorge Teixeira

6 – Tipo: destelhamento de casa

Endereço: Travessa Presidente Dutra – São Raimundo

7 – Tipo: destelhamento de casa

Endereço: Rua Wilkens de Mattos – Nossa Senhora Aparecida

8 – Tipo: tombamento de árvore sobre casa

Endereço: Rua 10 – Flores

9 – Tipo: tombamento de árvore sobre casa

Endereço: rua Dr. Theumario Pinto da Costa – Chapada

10 – Tipo: destelhamento de casa

Endereço: Beco Vista Alegre – Educandos