Telegram entrega dados de grupos neonazistas à Polícia Federal após determinação judicial

A plataforma de mensagens Telegram entregou nesta sexta-feira (21) à Polícia Federal os dados de integrantes e organizadores de grupos neonazistas envolvidos em casos de violência em escolas. A determinação da Justiça, que exigiu a entrega dos dados em 24 horas sob pena de suspensão do Telegram no país e multa diária de R$ 100 mil, foi cumprida após a descoberta da interação do assassino de um ataque a uma escola em Aracruz (ES) com grupos que compartilhavam conteúdos antissemitas na plataforma.

De acordo com a Polícia Federal, o menor de idade infrator participava de grupos de Telegram que compartilhavam materiais de extremismo ideológico, incluindo tutoriais de assassinato, vídeos de mortes violentas, tutoriais de fabricação de artefatos explosivos e promoção de ódio a minorias e ideais neonazistas. Com isso, a polícia intimou o Telegram a entregar os dados dos integrantes e organizadores desses grupos.

Continuidade do serviço do Telegram dependerá da avaliação dos dados

A empresa cumpriu a determinação, mas a suspensão do serviço será revertida apenas após a avaliação da polícia sobre se os dados entregues atendem aos pedidos da investigação. A análise deve ser realizada na segunda-feira (24).

“Observou a autoridade policial que o menor infrator era integrante de grupos de Telegram de compartilhamento de material de extremismo ideológico, cuja divulgação de tutoriais de assassinato, vídeos de mortes violentas, tutoriais de fabricação de artefatos explosivos, de promoção de ódio a minorias e ideais neonazistas”, diz trecho do pedido de quebra de sigilo telemático da PF.