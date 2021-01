Técnico em enfermagem recebe vacina contra a Covid com chapéu de jacaré

O técnico de enfermagem Breno Homobono, de 25 anos, atua diretamente com pacientes de Covid-19 desde o início da pandemia e conhece de perto as mazelas causadas pela doença em Macapá, onde milhares de vidas foram perdidas. Mas diante da esperança renovada com a tão sonhada chegada da vacina, preferiu usar de leveza e bom humor para receber, como parte do público prioritário, a sua primeira dose da da Coronavac. E para marcar esse momento decidiu vir a caráter: com uma “fantasia” de jacaré.

Breno ironizou um comentário feito pelo presidente Jair Bolsonaro ao alertar os brasileiros de que a fabricante da vacina (a chinesa Sinovac Biotech) não se responsabiliza por qualquer efeito colateral: “Se você virar um chi... virar um jacaré, é problema de você, pô”, declarou o presidente.

Ele afirmou que queria tornar o momento memorável e, além de incentivar a vacinação, quis mostrar às pessoas que não precisavam ter medo de qualquer efeito colateral. “A gente está vivendo um momento caótico e, mesmo assim, ainda precisa lidar com a ignorância dos nossos representantes. Minha intenção foi ‘quebrar o gelo’ dessa situação, incentivar as pessoas a terem fé na vacina e perderem o medo quanto aos efeitos colaterais fantasiosos”, afirmou o técnico.

“O fato de eu estar fantasiado de jacaré, além de cômico, representa a felicidade de eu estar participando de um momento histórico”, comentou.