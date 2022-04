Taxa extra na conta de luz deixa de ser cobrada e redução pode chegar a 20%

A conta de luz pode ficar mais barata no Brasil a partir deste sábado, 16, isto porque chega ao fim a cobrança de uma taxa extra de R$ 14,20 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

A medida que encarecia a conta estava em vigor desde setembro do ano passado, e dizia respeito a escassez hídrica no país. A redução pode chegar a cerca de 20% aos consumidores, de acordo com estimativa do governo.

A mudança ocorre após o governo dispensar novamente o uso das usinas termelétricas, que tem custo maior que as hidrolétricas. Isso só é possível porque os reservatórios de quatro das cinco regiões brasileiras estão mais cheios novamente. Apenas os reservatórios da Região Sul estão baixos, por conta da estiagem que atinge o território.

Bandeira foi suspensa antes do previsto

A bandeira de escassez hídrica com o maior patamar de aumento já adotado pelo governo, já tinha previsão para encerrar no final deste mês, mas acabou sendo atecipada em 15 dias.

A tarifa extra foi aprovada em meio "a prior seca já registrada na história", segundo o Ministério de Minas e Energia (MME). Isto afetou o nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas, que são as principais fontes de energia elétrica do Brasil.

“Para garantir a segurança no fornecimento de energia elétrica, o país utilizou todos os recursos disponíveis e o governo federal teve que tomar medidas excepcionais. Com o esforço dos órgãos do setor, o país conseguiu superar esse desafio, os reservatórios estão muito mais cheios que no ano passado e o risco de falta de energia foi totalmente afastado”, informou, em nota, a pasta.

De acordo com o ministério, o reservatório da usina de Furnas terminou o mês de março acima de 80% de seu volume útil. Em entrevista concedida no início da semana ao programa A Voz do Brasil, produzido pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), o secretário de Energia Elétrica do ministério, Christiano Vieira, disse que atualmente os reservatórios estão, em média, com 70% de níveis de armazenamento, o que, segundo ele, “é muito relevante nessa época do ano”.

“Não dispomos de níveis assim desde 2012. Temos uma condição de segurança muito considerável. Na prática, significa que pouca geração termelétrica será necessária, o que se traduz em uma expectativa de bandeira verde até o final do ano”, disse.