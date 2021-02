Suspeitos de estuprarem os três filhos, pai e mãe são presos

Um homem, de 60 anos, e uma mulher, de 30, foram presos na quinta-feira (4), suspeitos de estuprarem individual e coletivamente três crianças, seus filhos. Um outro homem, de 67 anos, também foi preso por participar do crime. O trio foi preso em Iguatama (MG), cidade localizada a 236 Km de Belo Horizonte.

A delegada responsável pelo caso, Cláudia Cipullo, explica que as investigações começaram após uma denúncia sobre os abusos sofridos pelas crianças. Ela conta que os irmãos foram ouvidos, mas não souberam detalhar quando as agressões começaram.

No inquérito, foi apurado que a violência acontecia também de forma coletiva. No entanto, os suspeitos negaram o crime durante os depoimentos.

Mesmo sem as confissões, a delegada pediu a prisão temporária do trio, pelo crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do Código Penal.

A Polícia Civil também descobriu que o pai das vítimas já tinha um mandado de prisão em aberto, em Goiás, pelo crime de homicídio qualificado.

O trio de suspeitos foi encaminhado ao sistema prisional, Lá, eles permanecerão à disposição da Justiça.

A polícia suspeita que existam outras pessoas envolvidas no crime. As investigações serão continuadas.