Polícia faz buscas por homem que estuprou enteada no seu aniversário de 8 anos

A Polícia Civil de Manaus (AM) divulgou a imagem de Cristia Batalha Moreira, de 27 anos, considerado foragido desde o dia 1º de agosto deste ano, quando foi acusado de ter estuprado a enteada de apenas 8 anos, no dia do aniversário da menina. O caso aconteceu no bairro Jorge Teixeira, zona leste da capital amazonense, e foi apurado pelo portal Manaus Alerta.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), o acusado teria se aproveitado que a mãe da vítima, com quem vivia à época do crime, havia saído para comprar um bolo de aniversário e deixado a menina sob seus cuidados para cometer o abuso sexual.

“Quando ela retornou da rua a criança relatou que estava sentindo dores nas partes íntimas, foi quando a mãe percebeu que a filha estava sagrando e levou-a até uma unidade hospitalar, onde foi constatado o estupro", relatou a delegada.

Ainda segundo a autoridade, a criança precisou passar por um procedimento cirúrgico por conta da gravidade dos ferimentos. A polícia segue investigando o caso.