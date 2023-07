Suspeito de homicídio de adolescente é preso após denúncia no programa 'Linha Direta'

Geovane de Lima Galdino Silva, procurado pela polícia desde 2022 por suspeita de assassinar uma adolescente trans de 16 anos, foi capturado nesta terça-feira (4) em Novo Hamburgo (RS). Sua prisão ocorreu em decorrência de uma denúncia veiculada no programa "Linha Direta", da Globo, que expôs a história de Renata Ferraz.

Renata Ferraz desapareceu após entrar no veículo de Geovane e Flávio da Silva Ferreira. Seu corpo foi encontrado em estado de decomposição no dia 19 de abril às margens de uma estrada na saída para a cidade de São José de Espinharas, no Sertão da Paraíba. Flávio, que teve participação no crime, foi preso pela Polícia Civil paraibana em 24 de abril do mesmo ano e condenado a 19 anos de prisão pelo assassinato da jovem.

O crime ocorreu em 17 de abril de 2022, quando a vítima, uma jovem trans, foi abordada por Geovane e Flávio em Patos (PB) e posteriormente esfaqueada. Enquanto Flávio foi julgado e condenado, Geovane permaneceu foragido até sua captura recente.

Os detalhes sobre a prisão do suspeito ainda são escassos e as autoridades não divulgaram mais informações a respeito do caso.