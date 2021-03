Suspeito de estuprar duas sobrinhas menores de idade é preso

Após ser acionada para verificar uma ocorrência de tentativa de estupro, a Polícia Militar prendeu um homem de 34 anos, nesta segunda-feira (8), em Manaus (AM). No local, os PMs fizeram contato com duas sobrinhas do homem, que relataram terem sido estupradas por ele desde quando eram menores de idade.

Uma das mulheres tem 22 anos e a outra não teve a idade informada. As duas afirmaram que o homem as estuprou e mora no mesmo endereço onde cometia o crime.

Elas denunciaram o homem após ele supostamente ter tentado estuprar uma criança na casa de uma vizinha. Ele estava tomando conta da criança.

Uma das jovens que dizem ter sido vítimas do homem relatou que o tio chegou a oferecer dinheiro e segurou seu braço para que ela não fugisse.

O homem foi preso pelo crime de tentativa de estupro. O suspeito e as vítimas foram conduzidos para a Delegacia Especializada Em Crimes Contra a Mulher (DECCM) para a realização dos procedimentos cabíveis.