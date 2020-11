Suspeito de estuprar criança de 8 anos diz ter 'fascínio por pedofilia'

Um homem suspeito de estuprar um menino de 10 anos se apresentou à polícia na quarta-feira (11), na companhia de um advogado. De acordo com a polícia, o homem disse ser doente, ter “fascínio por pedofilia” e que necessita de ajuda.

O acusado estava desaparecido desde domingo (8), quando teria cometido a violência, dentro da barraca de praia, da qual é dono, no distrito de Guaibim, em Valença, na Bahia.

Depois de ser ouvido na delegacia, ele foi liberado porque não havia mais flagrante. O delegado informou que o caso segue sob investigação, e o homem deve responder por crime de estupro de vulnerável.

A vítima e familiares foram ouvidos, e foram expedidas guias de exames de lesões corporais. Não foi divulgado o teor dos depoimentos.

População incendiou barraca do suspeito

Ainda no domingo, após o crime, moradores da região incendiaram o estabelecimento comercial do suspeito. O delegado José Raimundo Neri Pinto disse que ainda está apurando a autoria do ataque ao imóvel.

Na terça-feira (10), moradores de Guaibim realizaram um protesto, cobrando a prisão do suspeito. Os manifestantes bloquearam os dois acessos da avenida principal, que dá acesso à região das praias, montaram barricadas e incendiaram objetos, impedindo a passagem de veículos.