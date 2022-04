Sucuri fica entalada por comer demais e não consegue entrar na toca; vídeo

Um vídeo gravado pelo guia turístico Vilmar Teixeira de uma sucuri gigante - e “de barriga cheia” - chamou atenção da web nos últimos dias. Isso porque, o estômago do animal ficou em um tamanho desproporcional após uma refeição, fazendo-o ficar entalado e não conseguir entrar na toca. Assista:

É comum que as sucuris se escondam e fiquem imóveis, em um sono profundo, após comer. No vídeo, a cobra não consegue se abrigar para tirar uma "soneca" justamente por estar com a barriga estufada.

“Pessoal, ela é imensa mesmo!”, disse Vilmar na filmagem. “Deve ter de oito a nove metros essa anaconda. Ela comeu e não consegue entrar na toca. Fico presa e agora a sucuri não consegue passar”, completou.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)