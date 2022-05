Sucuri de quatro metros engole cachorro e é capturada pelos bombeiros

Uma sucuri de quatro metros assustou o trabalhador de uma empresa, que acionou o Corpo de Bombeiros para resgatar o animal, neste domingo (1º). A cobra havia engolido um cachorro e foi capturada em um bueiro, na zona industrial da cidade de Corumbá (MS). As informações são do portal Campo Grande News.

A ação destacou três bombeiros na manhã deste domingo para realizar o resgate do animal e sua soltura na natureza, em uma área distante da zona urbana da cidade.

O 1º tenente Silvanei Coelho, do 3º grupamento de Corumbá, informou que a cobra foi resgatada sem ferimentos.

O que fazer se encontrar uma cobra?

Em primeiro lugar, é preciso evitar qualquer interação com a cobra encontrada. Depois, as pessoas devem acionar o Centro Integrado de Operações Policiais (Ciop) através do telefone 190. A ligação é gratuita.