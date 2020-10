Sucuri ataca jacaré preso em anzol; vídeo impressionante viraliza

O vídeo de dois pescadores está dando o que falar nas redes sociais. Isso porque nas imagens aparece uma cobra sucuri atacando um jacaré que estava preso em um anzol. Internautas criticaram os pescadores que aparecem no vídeo por não terem soltado o bicho do anzol. A gravação foi realizada no último dia 21 de outubro, mas não há informações de onde o caso aconteceu.

O jacaré que aparece estar enrolado na sucuri tem um "anzol de galho" preso na boca. O objeto é colocado em árvores em torno de rios para pegar peixes. O pescador que segura o anzol fala com um segundo homem e diz: "Vamos dar mais uma filmadinha aqui para o povo ver".

"Olha só o tamanho do rolo da sucuri enrolado no jacaré. Eita, bicha grande. E agora?", pergunta o homem que está filmando.

Em seguida, ele fala que o jacaré preso "vai ficar aí". Depois, ele e pede para o colega ligar o motor do barco. O homem solta o anzol e ambos saem do local. "A natureza é perfeita", disse o responsável pela filmagem.

A publicação no Instagram já foi vista mais de 23 mil vezes. Alguns internautas criticaram a atitude dos pescadores de irem embora do local sem tentar tirar o jacaré do anzol.

"Por que não cortou a linha [do anzol]?", questionou um. "Na verdade, quem matou o jacaré não foi a sucuri, foi outro 'animal' que colocou a armadilha na árvore, simples assim. Além do peixe, do jacaré, é capaz da sucuri morrer também. Isso se chama pesca predatória", comentou outro internauta.