SP registra cinco casos de pneumonia que causou surto na China

Cinco casos de infecção pela bactéria Mycoplasma pneumoniae, responsável pelo surto de pneumonia na China, foram confirmados em São Paulo. De acordo com o boletim do Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde (Cievs), divulgado na última terça-feira (26), os pacientes são crianças de 3 e 4 anos, que frequentavam a mesma escola.

O primeiro paciente foi internado em 18 de novembro e a hospitalização mais recente aconteceu no último dia 15. A internação variou de quatro a 20 dias. Embora a circulação da bactéria não seja recente, a Organização Mundial da Saúde (OMS) emitiu um alerta no dia 22 de novembro sobre a proliferação da bactéria entre crianças no norte da China.

Segundo a organização, é comum surtos do patógeno em escolas, geralmente, no final do verão e no outono, apesar da doença não seguir um rito sazonal. Foram registrados casos também em países como Estados Unidos, Coreia do Sul, Holanda, Dinamarca e Irlanda.

Por ser tratável com antibióticos, especialistas não veem motivos para a circulação da bactéria causar alarme por enquanto.

"O Hemisfério Norte está em temporada de inverno agora. Então, não creio que esse seja um problema de saúde pública de primeira grandeza até o momento, pelo menos. Ainda é cedo para afirmar se chegaria aqui e viria de uma forma mais grave, mas é preciso ter atenção", disse Evaldo Stanislau de Araújo, infectologista do Hospital das Clínicas de São Paulo, à Folha no último dia 8.