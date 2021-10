Sonhando com sexo? Confira o significado de 10 sonhos eróticos

Muita gente fica curiosa para saber o significado de seus sonhos. Agora, quando se trata de sonhos eróticos, essa curiosidade é ainda maior. Se você tem passado por isso e quer entender o que pode dizer, uma especialista irá explicar as mensagens contidas nesses sonhos. As informações são do Metrópoles.

Sexo ocupa o imaginário de muita gente. No entanto, como os sonhos são subjetivos, eles podem não ter conotação ou simbologia sexual e erótica, como geralmente são associados. Veja as diferentes interpretações.

Transando com marido/esposa

Sonhar fazendo amor com esposa ou marido, mesmo que esse sonho tenha sido agradável, o contexto é totalmente diferente. Ele indica um possível descontentamento na cama e talvez o seu parceiro não esteja te oferecendo o prazer que você espera no sexo.

Fazendo amor com desconhecido

Este sonho traz um alerta: cuidado! Você está confusa na vida real e provavelmente se sente muito insegura. A orientação é: liberte e expresse-se do jeito que achar melhor, chega de ficar criando preconceitos que inibem você mesma.

Sonhar que faz sexo com celebridade

Esse sonho refere-se ao sucesso, fama e dinheiro. Podemos analisá-lo como uma vontade de crescimento e evolução. Invista em você e não desista de seus sonhos. Acredite que você é capaz.

Transando com o chefe

Fique alerta! Isso é sinal que você deseja a fama, autoridade, controle e dinheiro de seu chefe. Fique calma. O Sol brilha para todos e seu momento irá chegar!

Sonhar que está fazendo sexo com o amigo

Em análise, este sonho é muito bom porque representa que você pode confiar no amigo com quem sonhou. E mais uma coisa: mesmo que você negue, fique atenta aos seus sentimentos, provavelmente você sente atração por essa pessoa.

Sonhar que está fazendo sexo com amiga

Se você é heterossexual e sonhou que está fazendo sexo com uma amiga, é sinal de que essa pessoa tem uma qualidade que você admira muito e gostaria de ter também. Analise qual qualidade você admira na sua amiga e tente desenvolvê-la. Você pode, inclusive, pedir ajuda dela para isso. Peça conselhos a ela de como ela consegue ser assim.

Transando com o ex no sonho

Este sonho indica que você ainda está com os sentimentos no passado. Isso pode causar uma insegurança para começar um novo relacionamento. Tente deixar tudo o que aconteceu para trás e lembre-se de que as pessoas não são iguais. Se abra para o amor verdadeiro.

Sonhar com sexo oral

Este sonho tem uma ótima interpretação! Sua energia está te guiando na direção certa. Por esse motivo você realizará algo que quer há muito tempo, seja no trabalho, estudo, religião, em qualquer uma das áreas da sua vida. Seu inconsciente está pedindo para que continue nessa jornada porque você está no caminho correto.

Sonhar com sexo anal

Cuidado com a submissão ou com situações em que você se sinta invadida.

Sonhar que está fazendo amor com a pessoa amada

Este é um ótimo sinal! Indica que seu relacionamento é muito forte e que provavelmente vocês ficarão muitos e muitos anos juntos. Além de forte, sua relação é intensa. Vocês desejam muito um ao outro e a conexão é incrível! Vocês conseguirão vencer todos os obstáculos juntos e irão evoluir muito como casal.

Vale lembrar que para ter uma interpretação mais assertiva e individualizada é necessário analisar todo o contexto do sonho e, assim, encontrar alternativas ou respostas para o seu momento atual.