Sócio de galeria de arte de NY é encontrado morto em apartamento no RJ

Brent Sikkema, de 75 anos, sócio de uma galeria de arte de Nova York, foi encontrado morto na noite de segunda-feira (15), em um apartamento no Jardim Botânico, na zona sul do Rio de Janeiro. O corpo do norte-americano apresentava perfurações de arma branca. A Delegacia de Homicídios da Capital investiga o caso.

Segundo a Polícia Civil, a perícia foi feita no apartamento da vítima. Brent é sócio da Sikkema Jenkins & Co. O corpo dele foi removido pelos Bombeiros para o Instituto Médico Legal (IML), no centro do Rio, para exames.

Ainda de acordo com as autoridades policiais, os investigadores vão ouvir testemunhas e estão em busca de mais informações para esclarecer o caso e identificar o responsável pelo crime.

Sikkema fundou a galeria em 1991. Na época, ela era chamada de Wooster Gardens, em referência à sua localização original, na Wooster Street.

Oito anos depois, o espaço foi ampliado e mudou para a 22nd Street, onde se encontra atualmente. O site oficial diz que o local abre espaço para exposições de pinturas, ilustrações, instalações, fotografia e esculturas, já brigou nomes como Kara Walker e Sheila Hicks, bem como fotógrafos em crescimento, incluindo Nikki S. Lee e Deana Lawson.