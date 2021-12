Sociedade Brasileira de Pediatria faz manifesto a favor da vacinação em crianças

A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) divulgou, na sexta-feira (24), um manifesto em que defende a vacina contra Covid-19 para crianças e pede urgência na decisão do Ministério da Saúde. No documento, a entidade reafirma sua posição em defesa da saúde e da vida das crianças e adolescentes.

No documento, a entidade enfatiza que, diante do cenário atual, em que o número de mortes e hospitalizações de crianças e adolescentes está em alta, além de trazer graves sequelas, “uma vacina contra um Covid-19 se apresenta como uma alternativa real de controle e prevenção destes desfechos da doença”.

"Mortes motivadas pela Covid-19 na população pediátrica, de forma geral, incluindo o grupo de crianças de 5-11 anos, não estão em patamares aceitáveis. Infelizmente, as taxas de mortalidade e de letalidade em crianças no Brasil estão entre as mais altas do mundo", diz trecho do manifesto.

Leia aqui a íntegra do documento

Consulta pública

O Ministério da Saúde disponibilizou formulário de consulta pública sobre a vacinação de crianças na última quinta-feira (23). A medida segue até o dia 2 de janeiro. A decisão de inclusão ou não dessa faixa etária no PNI (Programa Nacional de Imunizações) vai ocorrer, por sua vez, em 5 de janeiro.