Sobrinho de presidente Bolsonaro é réu por tentativa de feminicídio

Orestes Bolsonaro Campos, de 39 anos, responde a dois processos por violência contra duas mulheres com quem ele se relacionou e um companheiro de uma delas. Orestes, que é sobrinho do presidente Jair Bolsonaro, é acusado de lesão corporal e tentativa de feminicídio. As informações foram divulgadas por Yahoo Notícias.

Nos relatos, as ex-companheiras acusam Orestes por intimidação com armas, tiros, agressões, afogamento e vítimas arrastadas pelos cabelos nos momentos de descontrole do acusado.

Segundo os autos, o sobrinho do presidente atacou a ex-mulher e o comerciante Valmir Oliveira no início da manhã de 2 de outubro de 2020 em uma casa na cidade de Cajati, na região do Vale do Ribeira. O novo casal tinha adormecido no sofá da sala após ver um filme na televisão e junto deles estava um dos filhos de Orestes com a ex-companheira. A criança tinha apenas 3 anos, na época. "Ele falou que ia me matar e que se não me matasse naquele dia ia ser em outra ocasião", contou Valmir.

A ex-mulher relatou, durante as investigações, que já tinha sido agredida várias vezes pelo ex-companheiro ao longo dos 17 anos em que viveram juntos. "Informa que foram diversas agressões, não sabendo quantas, por várias vezes ficou com hematomas no corpo. Que em uma das vezes recebeu um golpe em sua perna e o mesmo disse que iria lhe matar", segundo consta nos autos.

Em fevereiro deste ano, após a conclusão do inquérito, o MP-SP (Ministério Público de São Paulo) o denunciou por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, com emprego de meio cruel, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido e contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. A juíza Gabriela de Oliveira Thomaze o tornou réu abrindo processo contra ele em junho deste ano.