Site mostra, de graça, a origem dos sobrenomes; veja como funciona

Um site iniciou um trabalho, on-line, de resgate da ancestralidade. É possível criar uma conta e traçar um perfil para descobrir a origem do próprio sobrenome por meio de documentos e rastros – no Brasil e no mundo - e a rota de antigos familiares de gerações passadas. A pesquisa é rápida, gratuita por 14 dias, e pode ser acessada em qualquer lugar do mundo.

Como descobrir a origem do sobrenome?

Para iniciar a pesquisa, é preciso acessar o site Ancetry. É preciso ter em mãos nome completo, local de nascimento, ano do nascimento, ano da morte e local onde faleceu os familiares.

Como usar o site Ancetry?

Abra o site, vá até a barra de pesquisa e clique para conferir o resultado.

1ª Parte da pesquisa: Inicialmente é apresentado a história da família (É possível pesquisar mais os sobrenomes parecidos ou sobre algum familiar específico, por exemplo);

2ª Parte da pesquisa: Localização de 'parentes' – é possível rastrear onde os antepassados viveram e a rota pelo mundo;

3ª Parte da pesquisa: Localização – é possível rastrear a origem dos nomes e das profissões de 'parentes' falecidos;

4ª Parte da pesquisa: gráfico da expectativa de vida dos antepassados.

