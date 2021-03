Site de traição cresce no Brasil e já tem duas mulheres para cada homem

Parece que a pandemia acendeu ainda mais o desejo de relacionamentos, entre os quais, a traição. Pelo menos site de traição Ashley Madison tem registrado crescimento no Brasil, com destaque para a maior adesão entre as mulheres em 2020, de acordo com dados divulgados pela plataforma.

O aplicativo de relacionamento reúne pessoas comprometidas em busca de novos relacionamentos ou relacionamentos paralelos. A proporção agora é de 2,2 mulheres para cada homem.

E o Brasil já registra 137.611 novas contas por mês no site, ficando apenas atrás dos Estados Unidos no ranking. São quase 5 mil registros por dia no Brasil. O site tem uma comunidade de 70 milhões de usuários no mundo todo, número que tende a crescer na pandemia.

Segundo pesquisa da plataforma, pessoas em relacionamentos estáveis, mas que passam por grande estresse, preferem procurar apoio de alguém fora do círculo de conhecidos. Os dados também mostram que os usuários, durante a pandemia têm o tédio como principal motivação para buscar conhecer novas pessoas. A justificativa foi dada em 49% dos casos. "Isolamento e solidão" foram apontados por 30% dos entrevistados; "frustração e raiva", por 29%. As categorias "preocupação e medo" e "ansiedade e sobrecarga" empataram, com 24% dos votos cada.