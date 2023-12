Sisu terá uma única edição anual a partir de 2024, anuncia Ministério da Educação

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) passará por uma significativa alteração, concentrando-se em apenas uma edição por ano a partir de 2024. A mudança no programa, que utiliza as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para selecionar estudantes em universidades públicas pelo país, foi anunciada pelo Ministério da Educação (MEC). O edital para o próximo ano, com mais detalhes sobre essa modificação, será divulgado ainda nesta semana.

Instituído em 2009 e efetivado em 2010, o Sisu costumava realizar dois processos seletivos anuais, contemplando tanto o primeiro quanto o segundo semestre acadêmico. Contudo, a partir do próximo ano, a seleção será condensada em um único ciclo anual.

O Sisu, uma plataforma que centraliza vagas oferecidas por instituições públicas de ensino superior em âmbito federal, estadual ou municipal, requer que os estudantes tenham participado da última edição do Enem e obtido pontuação diferente de zero na prova de redação.

Durante a fase de inscrição, os candidatos podem escolher até duas opções de cursos nos quais desejam concorrer a vagas. A nota de corte de cada curso é divulgada diariamente durante o período de inscrição, baseada nas pontuações dos candidatos inscritos até aquele momento. Os candidatos têm a flexibilidade de alterar suas opções de curso até o último dia de inscrição.

A edição inicial do ano é a que abrange a maior variedade de instituições e apresenta a maior oferta de vagas. Na primeira edição de 2023, foram disponibilizadas 226.399 vagas em 6.402 cursos de graduação, abrangendo 128 instituições de ensino federais, estaduais ou municipais, incluindo 63 universidades federais. Já a segunda edição do mesmo ano contou com 51.277 vagas distribuídas em 1.666 cursos de graduação, em 65 instituições de ensino superior.