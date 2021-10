Síndica processa morador após receber meme em grupo do condomínio; entenda

Uma síndica entrou na justiça contra o morador de um condomínio após receber um meme em um grupo de WhatsApp, que reunia residentes e proprietários do conjunto residencial. Ela perdeu a ação em primeira instância, na qual pedia indenização por danos morais no valor de R$ 3 mil. A sentença foi publicada nesta terça-feira (5). O caso aconteceu no Distrito Federal. As informações são do Metrópoles.

De acordo com o processo, o morador enviou um meme sobre o caso em que o senador Chico Rodrigues (DEM-RR) foi flagrado pela Polícia Federal com dinheiro na cueca, no ano passado. A síndica disse que ele estaria sugerindo que se tratava dela, pois o meme foi mandado após a mulher informar aos moradores que uma obra seria feita no condomínio. No entanto, o homem alegou que, no grupo, eram veiculadas várias mensagens que incluíam anúncios, piadas, eleições e política.

O Quarto Juizado Especial Cível de Brasília julgou improcedente o pedido de indenização. Na sentença, a juíza afirmou que não consta nos autos informações que indiquem a existência de comentários para denegrir a imagem da mulher ou de outras pessoas do condomínio.