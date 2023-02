Sikêra Júnior é internado com suspeita de meningite; estado de saúde é grave

O polêmico apresentador Sikêra Júnior, de 56 anos, foi internado em um hospital particular de Manaus, no Amazonas, no último fim de semana. Ele foi substituído por Luiz Rodrigues no programa “Alerta Nacional”, da RedeTV! desde a última segunda-feira (13) e seu quadro é grave.

Fontes ouvidas pelo portal Imediato Online indicam que Sikêra foi entubado na última segunda com um quadro suspeito de meningite bacteriana. Ele teria passado mal no fim de semana e foi internado no Hospital Santa Júlia, na capital amazonense.

Apresentador pode responder pelo crime de racismo

O apresentador reúne diversas polêmicas à frente de inúmeros programas da televisão brasileira. No início deste mês de fevereiro, o Ministério Público da Paraíba entrou com uma ação judicial que pedia a prisão de Sikêra Júnior, além do pagamento de uma multa, pelo crime de racismo.

Em junho de 2018, o apresentador chamou de “vagabunda” uma mulher negra que havia sido detida, durante a exibição do programa “Cidade em Ação”, da TV Arapuan. Veja o trecho do programa:

O que é a meningite?

A meningite é uma inflamação das meninges, que são as membranas que revestem o cérebro e a medula espinhal. A doença pode ser causada por diferentes tipos de bactérias, vírus, fungos ou parasitas, e pode ter gravidade variável, desde formas leves até quadros muito graves que podem levar à morte. Os principais sintomas incluem febre, dor de cabeça, rigidez na nuca, vômitos, fotofobia (sensibilidade à luz), confusão mental e convulsões.

A meningite é uma doença contagiosa, que pode ser transmitida através de gotículas de saliva ou secreções respiratórias, e que pode afetar pessoas de todas as idades, mas principalmente crianças, adolescentes e jovens adultos.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)