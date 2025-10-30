Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Senado anuncia CPI do Crime Organizado; veja detalhes

A Comissão Parlamentar de Inquérito foi determinada pelo presidente Davi Alcolumbre (União-AP) e deve iniciar nesta terça-feira, 4 de novembro

Lívia Ximenes
fonte

Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal (Reprodução / Instagram)

O Senado Federal anunciou, nessa quarta-feira (29), a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado. Determinada pelo presidente Davi Alcolumbre (União-AP), em concordância com o senador Alessandro Vieira (MDB-SE), a apuração deve iniciar nesta terça-feira (4/11). A CPI vai investigar a estrutura, crescimento e funcionamento do crime organizado no Brasil e foca na ação de milícias e facções.

VEJA MAIS

image Roupas camufladas na mata: imagens da operação no Rio mostram como o CV usa tática de guerra

image ONU pede reforma dos métodos de policiamento no Brasil após operação violenta no Rio

image Defensoria vê indícios de ilegalidade e violação na operação mais letal da história do Rio

O que é a CPI do Crime Organizado?

A Comissão Parlamentar de Inquérito, conhecida como CPI, é realizada pelo Senado Federal para fiscalizar ações no Brasil. A CPI do Crime Organizado foi determinada para apurar a estrutura, crescimento e funcionamento de milícias e facções no país. A decisão de Davi Alcolumbre, presidente do Senado, veio após a operação das Polícias Civil e Militar nos complexos do Alemão e Penha, no Rio de Janeiro, nessa terça-feira (28).

Para que serve a CPI do Crime Organizado?

A CPI do Crime Organizado deve investigar detalhes sobre milícias e facções no Brasil. A apuração pode chamar testemunhas, tomar depoimentos, prender pessoas em flagrante provisoriamente e ter outras medidas que garantam o levantamento completo de fatos determinados.

Quando começa a CPI do Crime Organizado?

A CPI do Crime Organizado está prevista para começar no dia 4 de novembro, terça-feira.

Quem determinou a CPI do Crime Organizado?

A CPI do Crime Organizado foi determinada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, em concordância com o senador Alessandro Vieira (MDB-SE).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CPI do Crime Organizado

CPI

Senado Federal

crime organizado

facções criminosas

milícia
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Brasil

Governador Cláudio Castro diz que polícia não vai sair das ruas até situação estar normalizada

"Eu não tenho dúvida que estamos dando um duro golpe na criminalidade", destacou ele

28.10.25 21h36

Rod Stewart visita o Cristo Redentor em férias no Brasil

28.10.25 13h18

Brasil

Associação muda técnicas de desengasgo em bebês, crianças e adultos

Manobra de Heimlich deve ser precedida de pancadas nas costas

27.10.25 18h20

Encontro de Lula e Trump destravou tarifaço e abriu diálogo sobre Magnitisky, diz Gleisi

26.10.25 14h08

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

Homem é preso por fazer a própria filha de escrava sexual

A menina de 16 anos pediu ajuda a um tio e a duas professoras, que acionaram o Conselho Tutelar

30.10.25 9h45

BRASIL

Homem é resgatado de cárcere após mais de um ano como escravo sexual de traficante

A localização da vítima só foi possível após o recebimento de uma denúncia feita de forma anônima. Autor do crime foi preso em flagrante

30.10.25 9h06

BRASIL

Mãe de santo tortura adolescente e a transforma em escrava sexual; entenda

O depoimento da jovem desencadeou uma forte investigação policial sobre abusos físicos, ameaças e suspeitas de exploração dentro da Tenda Espiritual

11.03.25 14h57

BRASIL

Megaoperação no RJ: corpos encontrados em área de mata são levados por moradores a praça

Ao menos 72 pessoas, que morreram durante confrontos entre as polícias Civil e Militar e o Comando Vermelho, foram carregadas da Serra da Misericórdia para a Praça São Lucas, no Complexo da Penha, na madrugada dessa quarta-feira (29). Os óbitos não estão no último levantamento oficial, divulgado na terça-feira (28), pelo Governo do Rio de Janeiro

29.10.25 8h12

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda