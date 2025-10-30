Senado anuncia CPI do Crime Organizado; veja detalhes

O Senado Federal anunciou, nessa quarta-feira (29), a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado. Determinada pelo presidente Davi Alcolumbre (União-AP), em concordância com o senador Alessandro Vieira (MDB-SE), a apuração deve iniciar nesta terça-feira (4/11). A CPI vai investigar a estrutura, crescimento e funcionamento do crime organizado no Brasil e foca na ação de milícias e facções.

O que é a CPI do Crime Organizado?

A Comissão Parlamentar de Inquérito, conhecida como CPI, é realizada pelo Senado Federal para fiscalizar ações no Brasil. A CPI do Crime Organizado foi determinada para apurar a estrutura, crescimento e funcionamento de milícias e facções no país. A decisão de Davi Alcolumbre, presidente do Senado, veio após a operação das Polícias Civil e Militar nos complexos do Alemão e Penha, no Rio de Janeiro, nessa terça-feira (28).

Para que serve a CPI do Crime Organizado?

A CPI do Crime Organizado deve investigar detalhes sobre milícias e facções no Brasil. A apuração pode chamar testemunhas, tomar depoimentos, prender pessoas em flagrante provisoriamente e ter outras medidas que garantam o levantamento completo de fatos determinados.

Quando começa a CPI do Crime Organizado?

A CPI do Crime Organizado está prevista para começar no dia 4 de novembro, terça-feira.

Quem determinou a CPI do Crime Organizado?

A CPI do Crime Organizado foi determinada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, em concordância com o senador Alessandro Vieira (MDB-SE).