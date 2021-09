Sem drive-thru, homem carrega avó de 102 anos no colo para tomar vacina anticovid

Um vídeo compartilhado nas redes sociais vem gerando revolta dos internautas. Nas imagens, um homem aparece carregando no colo sua avó, de 102 anos, para tomar a dose de reforço da vacina contra covid-19. As informações são do Metrópoles.

Erick Farias, de 34 anos, alega que os servidores da UBS 3, no Recanto das Emas, Distrito Federal, recusaram aplicar a dose dentro do carro e nem ofereceram ajuda, pois não era sistema drive-thru.

“Não ajudaram e nem ofereceram uma cadeira de rodas. Acho que faltou empatia. Se estivesse lotado, eu entenderia. Mas conversei das outras vezes com o pessoal e nos deixaram entrar com o veículo. Foi uma falta de respeito. Minha avó tem 102 anos e não precisava passar por isso”, disse o neto, confira o vídeo:

A Secretaria de Saúde enviou uma nota através da Diretoria de Atenção Primária da Região Sudoeste e explicou que a unidade não vacina em drive-thru e que, ao contrário do que informou o neto, a equipe ofereceu uma cadeira de rodas. No comunicado, eles pediram desculpas pelo ocorrido.

“A Diretoria de Atenção Primária da Região Sudoeste informa que a unidade não possui drive-thru para vacinação. Assim, a equipe prontamente ofereceu uma cadeira de rodas para transportar a paciente até o local de aplicação da dose. No entanto, o familiar da paciente recusou a utilização da cadeira de rodas, levou a paciente nos braços e filmou toda a ação.

É importante destacar que as vacinas necessitam de manejo e acondicionamento adequados, devendo permanecer na temperatura indicada pelo fabricante e não sendo recomendado o transporte em bandejas para aplicação em outro local. A Diretoria de Atenção Primária da Região Sudoeste pede desculpas pelo ocorrido e reforça que todas as devidas orientações sobre casos específicos de atendimento são repassadas para as equipes de saúde".