Seis cidades de MG fecham escolas após morte de crianças por infecção

As atividades escolares de, pelo menos, seis municípios de Minas Gerais foram paralisadas após a morte de três crianças com sintomas de infecção.Em Felício dos Santos, a 320 km da capital mineira, a prefeitura decretou, nesta sexta-feira (27), a suspensão das aulas para a desinfecção escolar.

As crianças foram internadas com sintomas de dor de garganta, vômito e febre. As mortes ocorreram nos municípios de São João Del Rei, que fica no Campo das Vertentes, assim como Tiradentes, Santa Cruz de Minas, Ritápolis e Conceição de Barra de Minas, que também paralisaram as atividades escolares, já a nova cidade a aderir a suspensão fica no Vale de Jequitinhonha.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o médico da Unidade Básica de Saúde (UBS) de Felício dos Santos, Adryan dos Santos, afirma que as crianças estão sendo atendidas com sintomas do que ele acredita ser escarlatina.

“Não precisa de alarde, nem desespero. É uma doença relativamente tranquila de ser tratada, desde que o tratamento ocorra na fase inicial. [É preciso] não deixar agravar demais para trazer à unidade”, disse na publicação.

O tratamento da doença é feito com antibióticos e a transmissão ocorre via contato com a saliva de quem já está contaminado.