Secretaria proíbe consumo de peixes após surto ‘doença da urina preta’ em município vizinho ao Pará

Na manhã desta quarta-feira (1), a secretaria estadual de Saúde do Amazonas pediu que a população suspendesse temporariamente o consumo de peixe por 15 dias, após o aumento significativo de casos da "doença da urina preta”. A medida é voltada principalmente para os moradores de Itacoatiara, região com 34 infectados. As informações são da CNN.

VEJA MAIS

Até a última terça-feira (31), foram contabilizados 44 casos da doença, distribuídos em: 34, no município de Itacoatiara; quatro, em Silves; dois, em Manaus; dois, em Parintins; um, em Caapiranga; um, na cidade de Autazes.

Veja quais peixes estão proibidos de serem consumidos:

-Pirapitinga

-Pacú

-Tambaqui