Secretária de Meio Ambiente é presa por plantar maconha em casa

Foi presa no último sábado (13), em um sítio, a secretária de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária de Lupércio (SP), Flávia dos Santos Grandizoli. De acordo com a Polícia Militar, ela cultivava pés de maconha e mantinha porções da droga guardadas. Uma equipe do 13º Batalhão de Ações Especiais e da Força Tática de Marília foi quem realizou a operação, motivada por uma denúncia que afirmava que a secretária guardava 10 quilos da droga em sua residência e que o processamento também era feito lá.

Durante a abordagem, os policiais encontraram cinco pés da droga e, em um armário, um recipiente com outra muda da planta, que estaria “secando”. Flávia confessou a plantação de maconha, mas alegou que não realizava comércio da droga. Segundo ela, a maconha era utilizada para fins medicinais.

O celular da secretária foi apreendido e ela foi encaminhada para a Central de Polícia Judiciária de Marília, onde passará por audiência de custódia.