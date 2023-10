Seca no Amazonas atinge mais de meio milhão de pessoas, diz Defesa Civil

A seca que assola o Amazonas já afeta aproximadamente 557 mil pessoas ao redor do Estado, segundo dados da Defesa Civil. Até o momento, 50 municípios estão em situação de emergência e dez cidades em alerta 2, totalizando cerca de 138 mil famílias prejudicadas pela estiagem, a pior já registrada em mais de 120 anos.

Entre o dia 14 e ontem (16), o rio Negro baixou 32 centímetros. Na última segunda-feira, atingiu a marca de 13,59 metros, superando a maior da história, de 13,63 metros, registrada em 2010.

Segundo a Gerência de Encaminhamento e Acompanhamento (GEA), responsável pelo monitoramento da vazante dos rios Negro e Amazonas, os rios continuarão baixando até o final de outubro.

Desde janeiro, o governo do Estado adotou medidas para amenizar os impactos da seca, com o envio de suprimentos e a recente instalação de Tratamento de Água Móvel, garantindo o abastecimento de água potável nas áreas afetadas.

No fim de setembro, a prefeitura de Manaus decretou situação de emergência na capital em virtude da vazante do Rio Negro. Com a dificuldade para o deslocamento de embarcações que levam recursos essenciais à população, o órgão público montou uma força-tarefa nos últimos dias para levar alimentos e kits de higiene às pessoas afetadas pela estiagem.

(*Juliana Maia, estagiária, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)