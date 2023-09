Sargento da PM é morto a tiros enquanto varria a rua de casa no litoral de SP

Um sargento aposentado da Polícia Militar, identificado como Gerson Antunes Lima, de 55 anos, morreu após ser baleado por criminosos em São Vicente, no litoral de São Paulo. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com as informações do G1 Santos, a vítima varria a rua de casa quando foi abordada pelos suspeitos. A dupla fugiu em duas motos após os disparos. Gerson chegou a ser socorrido no pronto-socorro.

O agente, que estava inativo desde 2019, é o oitavo policial morto na região desde janeiro deste ano, sendo sete nas mesmas condições que ele. A PM chegou a lamentou a morte de mais um “companheiro de farda” na Baixada Santista.